Sylwia Bomba może kupić facetowi garnitur, ale dobrze, by zarabiał tyle co ona...

No dobrze, dość gadania, czas przejść do konkretów. Otóż pani fotograf i magister sztuki po Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi mówi o kryteriach wyborów faceta:

- Lubię mężczyzn, którzy są dobrze ubrani, ale to też nie ma znaczenia przy bliższym poznaniu, bo ja go mogę zabrać na zakupy i go ubrać. Dla mnie najważniejsza jest osobowość. Mój partner musi być dobry, mieć dobre serce, musi być ogarnięty życiowo i troskliwy, a cała reszta jest mi obojętna.