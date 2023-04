Świąteczne zdjęcie Skrzyneckiej z córką i mężem przyczynkiem do ostrej wymiany zdań

Pokazują także własne dzieci, by te były jeszcze atrakcyjniejsze, bardziej bajkowe, takie wprost hollywoodzkie, czyli perfekcyjne i idealne.

Wiele właśnie wskazuje na to, że z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w minione święta.

Katarzyna Skrzynecka jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych, a internauci często dopatrują się, na przedstawianych fotkach, stosowania filtrów upiększających.

Teraz aktorka opublikowała zdjęcia z mężem i 12-letnią córką Aliką, a w opisie złożyła obserwującym świąteczne życzenia. Część internautów zaczęła ją krytykować za upiększanie rzeczywistości i nałożenie filtra nawet na twarz córki.