Studentka z Łodzi wygrała z ZUS-em w sądzie! Zobacz, dlaczego ZUS nakazał jej zwrócić rentę rodzinną

25-latka odwołała się od tej decyzji decyzji do Sądu Okręgowego w Łodzi. W swoim piśmie podkreśliła, że od 1 październiku 2021 r rozpoczęła studia drugiego stopnia. Udokumentowała to stosownym zaświadczeniem przedstawionym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na początku roku akademickiego. Przedstawiciel ZUS wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd Okręgowy w Łodzi powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego w którym napisano, że cyt. :(...) "Samo formalne legitymowanie się statusem ucznia jest niewystarczające do uznania, że taka osoba kontynuuje naukę jeżeli nie wykonuje faktycznie obowiązków objętych programem nauczania"(...).

Skoro - jak zauważył Sąd Okręgowy - nie ulega wątpliwości, że kobieta rozpoczęła naukę i w trakcie semestru zaliczyła wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów, to w ocenie sądu nie sposób przyjąć, aby w spornym okresie, choćby na moment utraciła status studenta. Z zebranego w sprawie materiały dowodowego nie wynika, aby jedynym celem wnioskodawczyni było zapisanie się do szkoły w celu uzyskania statusu słuchacza i zachowania prawa do renty rodzinnej . I dlatego też sąd zmienił zaskarżoną decyzję ZUS i ustalił, że łodzianka nie pobrała nienależnie świadczenia z tytułu renty rodzinnej i nie jest zobowiązana do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.

Wyrok jest nieprawomocny.