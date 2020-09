Startuje Wielka Szama przy Atlas Arenie - ogólnopolski zlot foodtrucków. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Oprócz klasyki "ulicznego jedzenia", takiej jak burgery, frytki, zapiekanki można czy tacos można popróbować specjałówkuchni koreańskiej, meksykańskiej, węgierskiej, włoskiej i wielu więcej. Nie brak także słodkości oraz dań wegetariański i wegańskich.Uczcie pod gołym niebem towarzyszy wiele dodatkowych atrakcji. Po raz pierwszy Wielkiej Szamie towarzyszy „Po Godzinach – strefa piwa regionalnego”. Miłośnicy złotego trunku mogą obserwować proces warzenia, poznają liczne ciekawostki, zmierzą się też w piwnym quizie i beer pongu. Najmłodsi goście wraz z rodzicami będą mogli wziąć udział w Mini Festiwalu Baniek Mydlanych i Zabawek Drewnianych. Dla dzeci odbędą się też warsztataty stolarskie. Do dyspozycji dziatwy są również dmuchańce. Starsi mogą sprawdzić celność na strzelnicy z replikami ASG.Uczestnicy zlotu wybiorą najlepszy food truck i będą mogli wziąć udział w grze terenowej Ponownie odbędzie się akcja „Food trucki kochają zwierzaki”, której celem jest wsparcie Schroniska dla zwierząt w Łodzi. W namiocie organizatora zbierane będą koce, ręczniki i karmy dla czworonożnych podopiecznych schroniska. Wielka Szama trwać będzie w sobotę do godz. 21, w niedzielę w godz. od 12 do 20. Wstęp na teren zlotu jest bezpłatny.oodtrucki ich menu na kolejnych slajdach

Piotr Jach