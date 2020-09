Stanisław Syguła: Zabrakło w ŁKS rozliczenia z ekstraklasą!

Jak pan ocenia inaugurację pierwszoligowego sezonu w wykonaniu piłkarzy ŁKS?

Niewątpliwie wynik powinien zadowolić wszystkich fanów drużyny z al. Unii. Pokonanie 4:0 Odry ma na pewno swoją wymowę. Oczywiście, nie można jeszcze popadać w zachwyt nad postawą podopiecznych trenera Wojciecha Stawowego, bo rywal, to jeden ze słabszych zespołów na zapleczu ekstraklasy. Z drugiej jednak strony strzelić cztery gole słabeuszowi też trzeba umieć. Jednak co innego mnie zastanawia.

Co mianowicie?

Dlaczego w ŁKS nie doszło do sportowego rozliczenia poprzedniego sezonu. Ja, i pewnie wielu innych kibiców piłkarskiej drużyny z al. Unii, chcielibyśmy wiedzieć, kto i na jakim etapie zawalił piłkarskie sprawy w ekstraklasie. Zespół z hukiem wypadł z rozgrywek krajowej elity, a nikomu w klubie nie spadł z tego powodu włos z głowy. To zastanawiająca sytuacja. Odnoszę wrażenie, że wszystkie wpadki działaczy pozamiatano pod dywan i teraz w ŁKS udają, że problemu nie ma.

A jest?

Moim zdaniem, tak. Przecież ktoś stworzył ten zespół. Klub poniósł określone i to duże koszty. Kibice, płacąc za karnety i bilety, musieli uczestniczyć w szeregu upokarzających piłkarskich spotkań. Nie wolno zapominać, że długo wszyscy byliśmy karmieni opowieściami o wielkim wyczuciu odpowiedzialnego za transfery dyrektora sportowego i o wielomiesięcznych obserwacjach, jakimi mieli być poddawani kandydaci do drużyny. Ten mit runął z wielkim hukiem i wydaje się, że ten pan powinien ponieść tego konsekwencje. Gdyby miał odrobinę zawodowego honoru, to sam podałby się do dymisji.