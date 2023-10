Sprzęt okulistyczny za miliony od Fundacji Jurka Owsiaka dla pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dotychczas przekazała do Miejskiego Centrum Medycznego im dr. K. Jonschera 121 sztuk sprzętu medycznego o łącznej wartości 3 mln 186 zł 4 gr. Wśród nich znalazł się właśnie przekazany sprzęt do zabiegów okulistycznych - aparat do znieczulenia, aparat usg, mikroskop operacyjny oraz oftalmoskop łącznie za 2 mln 105 tys. 380 zł. Jak mówił na konferencji prasowej z udziałem Jurka Owsiaka dr n. med. Sławomir Cisiecki, ordynator oddziału okulistycznego, dzięki Fundacji WOŚ szpital ma teraz mikroskop operacyjny, który jest w najlepszych klinikach okulistycznych na świecie. - Współpracujemy z Centrum Zdrowia Dziecka, leczymy choroby siatkówki, operujemy też zaćmę u dzieci - mówił doktor. - Teraz będziemy w stanie jeszcze lepiej ratować dzieciaki. - Jest to najlepszy sprzęt, jaki można sobie wymarzyć jeśli chodzi o bezpieczeństwo samych zabiegów i ich jakość - dodaje Karolina Bonińska, starszy asystent oddziału okulistycznego.

Jurek Owsiak podczas konferencji prasowej w Jonscherze mówił także o tym, jak dokładnie są przygotowywane cele na które zbiera WOŚP, wybierany i rozliczany zakupiony sprzęt.

- Wzięliśmy się za sepsę , bo raport NIK-u z 2018 r mówi o wielkich zaniechaniach, które nie zostały naprawione po dzień dzisiejszy - mówił Owsiak. - Do dziś nie ma rejestru sepsy, co jest skandalem. My nie strzelamy. My mówimy: Polacy trzeba pokonać to zło. Wygrać z sepsą. Wygramy z sepsą. Wygrywamy nią za niecałe 200 mln zł. Głośno mówię: wygramy z sepsą. Bardzo podstępną, która może każdego z nas uderzyć, nie tylko w szpitalu. Sepsę trzeba szybko diagnozować, w 24 godziny. Jeśli będziemy ją diagnozować w 3 dni, to szanse na uratowanie życia są bardzo małe. Dzięki waszym datkom urządzenia do szybkiego diagnozowania sepsy już trafiają do szpitali. Do Łodzi też trafią.