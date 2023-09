Spadła z wózka inwalidzkiego w szpitalu - złamała żuchwę i wybiła sobie zęby! Pokrzywdzona otrzyma odszkodowanie

Mdlała i krwawiła

Do zdarzenia w szpitalu doszło ponad 5 lat temu. 34-letnia łodzianka trafiła do szpitala Akademii Medycznej z powodu osłabienia i trwającego od kilku dni krwawienia z nosa. Miała zostać w szpitalu na diagnostykę, ale poczuła się słabo i omdlała tracą przytomność. Pielęgniarka przetransportowała chorą na izbę przyjęć, gdzie pacjentkę położono na łóżku. Gdy jej stan się ustabilizował posadzono ją na wózku inwalidzkim aby przewieźć na salę chorych. Wózek prowadził sanitariusz, a za nim szła pielęgniarka. To w trakcie tego transportu pacjentka osunęła się na podłogę. Po diagnostyce okazało się, że ma złamaną żuchwę, straciła jeden ząb, a cztery złamała.

Poszkodowana żądała 57 tys. zł

Rok po zdarzeniu adwokat poszkodowanej zgłosił szkodę szpitalowi i zażądał w imieniu swojej klientki wypłaty 40 tys. zł zadośćuczynienia oraz 17 tys. zł odszkodowania za koszty poniesione w związku z leczeniem. Szpital przekazał zgłoszenie swojemu ubezpieczycielowi, który wypłacił poszkodowanej 16 tys. zł zadośćuczynienia.

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Łodzi. Zdaniem sądu do wypadku doszło na skutek zawinionego działania pracowników szpitala - pracownicy placówki nie powinni przewozić pacjentki z tendencjami do omdleń na wózku tylko na łóżku. Nie dochowali staranności i ponoszą odpowiedzialność za wypadek. W ocenie sądu pacjentka doznała znaczącej krzywdy i dlatego sąd przyznał jej 24 tys. zł zadośćuczynienia od którego nakazał odliczyć wypłacone przez ubezpieczyciela 16 tys. zł.

Zasądził także 4 tys. zł odszkodowania w związku z leczeniem stomatologicznym po wypadku.