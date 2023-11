Skandal na parkingu MOSiR w Łodzi, co najmniej 45 minut w kolejce do wyjazdu. Zdenerwowani kierowcy i ogromne zamieszanie

Kolejka do kasy i do szlabanu

W kolejce do parkometru (jedynego na placu dla kilkuset samochodów) usytuowanego przy głównym wejściu do hali Sportowej MOSiR trzeba było odstać co najmniej 25 minut. Kierowcy dopiero z biletem w garści wsiadali do aut i kierowali się do jednego z trzech szlabanów wyjazdowych. Niestety do każdego z nich stała długa kolejka aut. Kierowcy złorzecząc próbowali zmieniać pas ruchu co prowadziło do korków, zamieszania i potęgowało negatywne emocje. Niestety kierowcom nikt nie przyszedł z pomocą, bo zasada jest prosta - bilet trzeba opłacić w parkomacie lub za pomocą aplikacji. Niestety aplikacja się wieszała i nawet biegli w takich ułatwieniach nie byli w stanie nic zrobić. A nawet jeśli komuś udało się opłacić bilet za pośrednictwem telefonu, to bilet ważności kończył się nim dojechał do bramy ze szlabanem. Po prostu kierowcy porzucali swe auta i błagali w kolejce, by mogli poza kolejnością jeszcze raz opłacić bilet. Zdenerwowanie sięgało zenitu, kierowcom puszczały nerwy.