Siatkówka. W czwartek Grot Budowlani Łódź celują w trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Stać je na wygraną na Podkarpaciu

Przypomnijmy, iż wcześniej Grot Budowlani pokonali w Łodzi ŁKS Commercecon 3:0 oraz zwyciężyli w Opolu z Uni 3:0. Zwraca więc uwagę, że nie straciły jak dotychczas nawet jednego seta.

Już w czwartek przed brązowymi medalistkami z minionego sezonu spora szansa na trzecią wygraną z rzędu. Łodzianki czeka bowiem kolejne starcie na wyjeździe, tym razem na Podkarpaciu z Grupa Azoty Akademią w Tarnowie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30 i będzie transmitowane na żywo w Polsacie Sport

Wydaje się, że rozpędzone dziewczyny Biernata jak najbardziej stać na to, żeby wracać do domów z uśmiechem. Dla dwóch zawodniczek, które wystąpią w tym spotkaniu będzie to mecz szczególny. W szeregach gospodyń występuje bowiem Judyta Gawlak, która jeszcze niedawno była zawodniczką Budowlanych, natomiast w kadrze gości znajduje się Adrianna Kukulska, która w sezonie 2021/2022 walnie przyczyniła się do awansu tarnowianek do ekstraklasy.