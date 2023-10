Siatkówka. MVP ostatniego meczu ŁKS Commercecon Aleksandra Dudek nie kryła satysfakcji

Pozyskana z tureckiej drużyny Antalya Muratpasa Belediyespor Ola zdobyła bowiem 22 punkty. Coś nam mówi, że włoski szkoleniowiec będzie miał z niej sporą pociechę.

Derby z Grot Budowlanymi zupełnie nie poszły po naszej myśli. Chyba same byłyśmy zaskoczone tym, jak to wyglądało z naszej strony. Nie usprawiedliwia nas nawet to, że Budowlane bardzo się wzmocniły i po prostu zagrały bardzo dobry mecz zarówno w obronie, jak i w ataku. Nam po prostu nic nie wychodziło. Musiałyśmy zapomnieć i poukładać to sobie w głowach. Przegadałyśmy to sobie. Potrenowałyśmy i to zwycięstwo nas cieszy. To pewien rodzaj odblokowania się. Musimy budować ten zwycięski mental. Cały czas pracujemy nad moją grą w przyjęciu. To jest element, który trzeba jeszcze mocno doszlifować. Musimy mieć też z tego trochę fun’u. To było dzisiaj widać, bo cieszyłyśmy się i wychodziło nam więcej rzeczy. Uważam, że to idzie w dobrym kierunku - stwierdziła Dudek, cytowana przez portal siatka.org