Siatkówka. Liga Mistrzyń w łódzkiej Sport Arenie. Już we wtorek Grot Budowlani podejmą SC Potsdam

Na pewno to będzie ogromne przeżycie dla większości z nas. Niektóre dziewczyny nie miały szansy brać udziału w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Mam nadzieję, że zaprezentujemy się bardzo dobrze tak jak do tej pory. Wiadomo, to jest zupełnie inny poziom rozgrywek niż dotychczasowe starcia w lidze. Będzie ciężej. Podchodzimy do tego bardzo poważnie i z ogromnym szacunkiem do naszych rywali. Mam nadzieję, że kibice nam pomogą zaprezentować się jak najlepiej - powiedziała z kolei Ewelina Wilińska, kapitan Grot Budowlanych