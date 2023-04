Siatkówka. Grot Budowlani Łódź zmierzą się z Chemikiem Police w sobotę o godz. 17.30

Jest mnóstwo spraw, które muszą funkcjonować na najwyższym poziomie, żeby wygrać z takim rywalem jak Chemik. Jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte w tej parze. Trzeba zachować spokój i dużo cierpliwości. Jeśli chodzi o Melis Durul bardzo dobrze się wpasowała w styl naszej gry, który chcieliśmy wprowadzić. Na przestrzeni całego sezonu gra stabilnie i generalnie rozwinęła się. Ostatnie dwa, trzy sezony w jej wykonaniu nie wskazywały na to, że to może aż tak dobrze wyglądać. Wiedząc jaką pracę wykonaliśmy można z czystym sumieniem powiedzieć, że to jedna z najlepszych atakujących naszej ligi. Wracając do policzanek, to one wytrzymały to starcie, zwłaszcza że jeszcze w połowie trzeciego seta wynik był wyrównany i potem oni włączyli wyższy bieg. Zwłaszcza Martyna Czyrniańska miała w ataku niesamowitą skuteczność. To dawało pewność siebie reszcie drużyny. Pozostałe zawodniczki pomimo gorszej dyspozycji danego dnia były w stanie uwierzyć, że są w stanie z nami walczyć i wygrać. Jednak jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte w tej parze. Trzeba zachować spokój i dużo cierpliwości. Z pozytywnym nastawieniem będziemy szukać swoich szans w sobotę – mówi trener Grot Budowlanych Maciej Biernat, cytowany przez portal siatka.org