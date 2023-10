Siatkarskie derby Łodzi. Ilu fanów zobaczy mecz Grot Budowlanych z ŁKS Commercecen? ZOBACZ ZDJĘCIA

Oczywiście, za faworyta należy uznać ,,Wiewióry", które będą celować w obronę złotego medalu. Ale Budowlani zapewniają, że zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby pokrzyżować im szyki. Zanosi się na to, że to właśnie w Łodzi padnie rekord frekwencji w pierwszej serii spotkań, a trybuny w Sport Arenie zapełnią się kibicami

Bilety dla kibiców Grot Budowlanych

Fani Grot Budowlanych mogą już kupować bilety na mecz z ŁKS. Kosztują one 25 złotych (bez podziału na normalne i ulgowe) i są dostępne w biurze klubu w godzinach od 10 do 14 (do poniedziałku) oraz w dniu spotkania w kasie przy wejściu głównym od 16.30. Na derby, których organizatorem są Grot Budowlani również także karnety. Stałe abonamenty kosztują 150 złotych (ulgowy, przysługujący uczniom, emerytom oraz rencistom) oraz 250 zł złotych (normalny). Karnety można nabyć przed każdym meczem w kasie przy wejściu głównym, online za pośrednictwem strony internetowej KupBilet.pl oraz stacjonarnie, w biurze klubu (w Sport Arenie, al. Unii 2, II piętro, pokój 2.048) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 14. Dzieci do szóstego roku życia wchodzą za darmo