Sezon na ziemniaki - ile kosztuje worek ziemniaków. Czy warto gromadzić na zimę zapasy ziemniaków

O tej porze roku tradycyjne polskie warzywa są najtańsze. Nawet jeśli ich cena wydaje nam się wysoka, można się spodziewać, że zimą lub na przednówku ta cena nawet się podwoi. Warto więc przemyśleć sprawę i ewentualnie zrobić zakupy na zapas. Wiele osób sięga zwłaszcza po te tradycyjne w polskiej kuchni składniki jak siekana kapusta, cebula, czy ziemniaki. Kapustę przetwarza się na kiszony przysmak, a przechowanie cebuli, czy ziemniaków nie jest bardzo trudne. Jeśli kupimy je jesienią, zdrowy i w miarę tani produkt mamy zawsze pod ręką.

Niestety inflacja dotknęła również najtańsze, regionalne produkty. Ziemniaki po 80 groszy, czy po złotówce to jedynie wspomnienie z dawnych lat. W tej chwili za kilogram ziemniaków na rynku trzeba zapłacić 2-2,5 zł, w super i hipermarketach kilogram ziemniaków to wydatek 3,70-4,5 zł. Jeśli trafimy na promocję, czyli sprzedaż ziemniaków w dużych workach co najmniej 5 kilogramowych za kilogram zapłacimy 2,30-3 zł.