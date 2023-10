Sebastian Majtczak zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!

Według niepotwierdzonych jeszcze informacji, do ujęcia poszukiwanego mężczyzny doszło na lotnisku w Dubaju. Majtczak miał posługiwać się niemieckim paszportem.

Specjalna Grupa Poszukiwawcza powołana przez Komendanta Głównego Policji na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich wspierała lokalną Policję która dokonała dziś zatrzymania poszukiwanego Sebastiana Majtczaka. Zadania realizowane były w ścisłej współpracy z Prokuraturą Krajową - napisał na Twitterze szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Sebastiana Majtczaka poszukiwano w związku z przestępstwem z art. 177 § 2 k.k (śmiertelny wypadek drogowy) - czytamy w liście gończym.

Prokuratura wzywa w nim każdego, kto zna miejsce pobytu Sebastiana Majtczaka do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki policji lub prokuratora. Ostrzega też, że za ukrywanie lub pomoc w ucieczce podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Prokuratura dodaje, że zapewnia "utrzymanie tajemnicy co do osoby informującej o miejscu pobytu poszukiwanego".