Sandra Kubicka została tylko z dziesięcioma dolarami. Co się wydarzyło?

Ja już wiele razy w życiu upadłam - informuje Sandra. - Dopiero gdy upadniesz na dno, uczysz się na błędach i wstajesz silniejsza. Ja już dostałam po głowie od życia. Popełniłam mnóstwo błędów. Zawodowych i związkowych. Klęski są potrzebne w życiu, to one nas najwięcej uczą, a nie sukcesy

- Swój pierwszy milion przewaliłam na głupoty, gdy byłam smarkulą i musiałam zacząć od nowa z dziesięcioma dolarami na koncie - napisała. - Wiem, jak to jest nie mieć nic. Wiem, jak to jest mieć dużo, ale dopiero teraz jestem świadomą osobą, więc działam. Klęski są potrzebne w życiu, to one nas najwięcej uczą, a nie sukcesy”.