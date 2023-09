Izabella Krzan i Sandra Kubicka w jednym programie. Wyglądają obłędnie Zobaczcie na ZDJĘCIACH

Miss Polonia 2016 i 28-letnia łodzianka straciły niedawno swoje programy w TVP VOD. „Kamper Polska”, którego prowadzącą była Izabella Krzan i „Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć”, którego gospodynią była Sandra Kubicka, nie doczekają się kontynuacji. Obie produkcje okazały się klapą i zrezygnowano z ich kontynuacji.

Tych, którzy o niej nie słyszeli, informujemy, że to taka lala, która poruszona kolebie się na boki, lecz nigdy się nie przewraca. Po wychyleniu samoistnie odzyskuje równowagę i wraca do pionowej orientacji wyjściowej. Krótko mówiąc, niezależnie od okoliczności, jest zawsze w nurcie wydarzeń. Mamy nieodparte wrażenie, że telewizyjna rzeczywistość podobne role przygotowała dla Izabelli Krzan i Sandry Kubickiej. Obie są niezatapialne w TVP.

Ale jak widać, nie ma to żadnego znaczenia dla szefów telewizji, bo sympatyczne panie już otrzymały angaże do nowego programu. Tym razem wystąpią wspólnie. Krzan i Kubicka poprowadzą nowe muzyczne show TVP „Rytmy Dwójki”.

Ruszyły już nagrania. Gwiazdy polskiej muzyki zaprezentują się w duetach z uczestnikami programów TVP („The Voice of Poland”, „Szansa na sukces”, „Tak to leciało”).