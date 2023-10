Samochód, który samodzielnie zbudował pan Jerzy z Łodzi, wyjedzie na ulice! Będzie można go spotkać na łódzkich drogach

Mercer, czyli jedyny na świecie

Kierownica z Anglii, klamki od jaguara

Podobnie było z oryginalną kierownicą samochodu. Łodzianin wykonał techniczny wieloklin na podstawie oryginału i wysłał go do Anglii. Po tygodniach oczekiwania do pracowni Krynickiego dotarła orzechowa kierownica z czterodzielnym środkiem. Klamki do drzwi mercera pochodzą od jaguara wyprodukowanego w latach 50-tych, lusterka przyleciały z Anglii, podobnie jak oryginalne znajdujące się obok grilla klaksony. Z tyłu pojazdu Pan Jurek umieścił kufer pełniący funkcję bagażnika. Sporej wielkości skrzynia zamontowana jest na ruchomym stelażu, ponieważ w tej samej części pojazdu znajduje się wlew paliwa oraz agregat prądotwórczy do... lodówki, klimatyzacji i ekspresu do kawy znajdujących się we wnętrzu pojazdu.