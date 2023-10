Rusza budowa łącznika od drogi ekspresowej S14 do ulicy Szczecińskiej. Dwie jezdnie, rondo i ponad kilometr długości

W czwartek 26 października symbolicznie wbito pierwszą łopatę na budowie łącznika pomiędzy drogą ekspresową S14 a ulicą Szczecińską w Łodzi. To początek inwestycji mającej na celu stworzenie brakującego zjazdu z zachodniej obwodnicy Łodzi na Teofilów. Do tej pory brakowało takiej drogi, choć plany budowy S14 ja przewidywały. Łącznik o długości ok. 1,1 km ma być gotowy na początku 2025 roku. Wykonawcą będzie Budimex, a koszt to ok. 21,8 mln złotych.

Łącznik będzie dopełnieniem oddanej w tym roku do użytku zachodniej obwodnicy Łodzi. Podczas jej budowy wykonano węzeł "Teofilów", który w założeniach miał być zjazdem na ul. Szczecińską oraz w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego na drogę krajową nr 71. Powstał jednak tylko ten drugi zjazd, co spowodowało późniejszą zmianę nazwy węzła na "Aleksandrów Łódzki". Dojazdu do Łodzi na osiedle Teofilów w ogóle nie zbudowano.