Rozwód z jednym prawnikiem? Anna Skura pokazała, że można. ZOBACZ ZDJĘCIA

Jeszcze do niedawna rozwód nie był powodem do szczególnej dumy i wymarzoną okazją do informowania całego świata o tak „doniosłym wydarzeniu”. Raczej strony starały się spuścić zasłonę milczenia na ten smutny fakt w funkcjonowaniu każdego związku. Jednak, jak mawiał grecki filozof Heraklit, „wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo”.

Anna Skura, influencerka, zamieściła w sieci obszerną relację z wizyty w krakowskim sądzie, no i oczywiście nie mogło zabraknąć selfie sprzed sali rozpraw. Czytamy w niej m.in.: „To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem. Dziś z miłością, otwartością i ufnością wchodzimy z Mareczkiem w nowy etap naszej relacji.

Siedem lat temu powiedzieliśmy sobie „tak” i dziś po siedmiu latach ponownie mówimy sobie „tak”. Tak, nasze małżeństwo dobiegło końca i tak, oficjalnie się rozwodzimy.