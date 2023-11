Rozpoczęły się matury, na razie - próbne. To trening przed tymi prawdziwymi, które będą w maju. FOTO FILM

Próbna matura - dla treningu i sprawdzenia się

Maturzyści już przygotowują się do majowych egzaminów dojrzałości. Jednym z elementów tych przygotowań są próbne matury. Wiele szkół przeprowadza je zgodnie w procedurami, jakie obowiązują na właściwych maturach Tak jest między innymi w XX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi przy ul. Bohdanowicza. We wtorek, 21 listopada rozpoczęła się tu próbna matura z Operonem. Jak co roku tak i teraz - maturzyści zasiedli w ławkach, by zmierzyć się z arkuszami egzaminacyjnymi. We wtorek uczniowie pisali język polski na poziomie podstawowym.

- Młodzież chętnie korzysta w możliwości sprawdzenia się - mówi Elżbieta Nowicka, dyrektor XX LO. - Do matury próbnej przystępują wszyscy - 92 osoby z trzech naszych klas maturalnych. To dla nich bardzo dobra okazja, by zobaczyć, jak w praktyce wygląda matura, jak w sensie technicznym wszystko przebiega, bo staramy się stworzyć właśnie takie warunki jak na prawdziwej maturze w maju.

Przez trzy dni młodzież napisze po kolei egzaminy obowiązkowe - język polski, matematykę i język angielski na poziomie podstawowym. Potem już nauczyciele w mniejszych grupach będą organizować próbne egzaminy z przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Prace uczniów zostaną sprawdzone, aby każdy otrzymał informację zwrotną - na ile jest przygotowany do matury.

- Wyniki powiedzą każdemu, co umie, czego nie umie, wskażą jego słabe strony tak, że będzie wiedział, nad czym musi pracować - dodaje dyrektor Elżbieta Nowicka. - W grudniu przeprowadzimy drugą próbną maturę, którą zaproponuje uczniom Centralna Komisja Egzaminacyjna.