Próbna matura od CKE - na mikołajki! Kiedy będą próbne egzaminy dojrzałości?

Kiedy próbna matura? Od CKE - na mikołajki!

Młodzież, przed którą w tym roku szkolnym egzaminy dojrzałości, już niedługo będzie miała szanse zmierzyć się z arkuszami próbnymi. Przygotowuje je – podobnie jak w roku ubiegłym – Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Testy diagnostyczne zostaną udostępnione, aby każdy mógł się sprawdzić, na jakim etapie przygotowań się znajduje, co już umie, a nad czym jeszcze musi popracować. Szkoły chętnie deklarują przystąpienie do próbnej matury, choć jest ono całkowicie dobrowolne i nieobowiązkowe. Kiedy będzie próbna matura z CKE? Centralna Komisja Egzaminacyjna podała następujące terminy testów diagnostycznych: • 6 grudnia 2023 (środa), godz. 9:00 – język polski na poziomie podstawowym (240 minut); • 7 grudnia 2023 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka na poziomie podstawowym (180 minut); • 8 grudnia 2023 (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, tj. język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski (120 minut).

Każda szkoła może przeprowadzić próbną maturę zgodnie z tym harmonogramem.

CKE przekaże także nauczycielom zasady oceniania arkuszy. Będą one dostępne 11 grudnia (w przypadku języka polskiego), 12 grudnia (w przypadku matematyki) i 13 grudnia (w przypadku języków obcych nowożytnych). Eksperci zwracają uwagę, że arkusze mogą obejmować treści jeszcze podczas lekcji niezrealizowane. Dobrze więc byłoby, gdyby uczniowie zostali o tym uprzedzeni i w razie czego nie przejmowali się, że nie potrafią rozwiązać niektórych zadań.

Nie tylko jedna próbna matura

W przygotowaniach do matury dyrekcja i nauczyciele chętnie korzystają z ogólnodostępnych materiałów ćwiczeniowych albo tego, co sami dla młodzieży opracują. Często decydują się też na przeprowadzenie próbnych matur z wydawnictwami szkolnymi i pedagogicznymi. Co roku arkusze dla maturzystów przygotowuje Operon i Nowa Era. Aby otrzymać arkusze – szkoła musi się zgłosić.