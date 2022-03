Restaurant Week - #FoodFeelsGood – 23 marca – 10 kwietnia 2022: Jedzenie, które koi i poprawia nastrój

Trendy kulinarne 2022: Comfort Food - popraw nastrój jedzeniem!

Barszcz, rosół i babcine pierogi, pizza z podwójnym serem, lody - każdy ma choć jedną taką potrawę, która sprawia, że czujemy się odprężeni, a z każdym kolejnym kęsem rośnie w nas poziom zadowolenia. To właśnie jest comfort food. Dań w tym stylu będzie można spróbować podczas wiosennej edycji Restaurant Week w Łodzi. Rezerwacje trwają na stronie https://RestaurantWeek.pl/ lub w aplikacji https://app.rclb.pl

W cenie 59zł, na wszystkich gości czekać będzie 3-daniowe menu oraz festiwalowy koktajl Martini Fiero & Kinley Tonic.

- Comfort food to dla mnie jedzenie, które naprawdę rozgrzewa moje zmysły, to potrawy, których akurat potrzebuję w tym konkretnym czasie. W chłodne dni lub w ciemne wieczory możemy mieć ochotę na coś gorącego i sycącego. Aby uzyskać pełne zadowolenie smakowe, połącz gładkie z ostrym, a kremowe z pikantnym - to moja dewiza. Jeśli pozwolisz swoim kubkom smakowym powiedzieć ci, co naprawdę lubią, a potem zamieszasz składnikami z odrobiną ostrożności i przenikliwości, jesteś na dobrej drodze do jedzenia które cię, ukoi i odżywi aż do lata za którym wszyscy tak tęsknimy! - mówi Michał Bartczak, Szef kuchni Ukryte Rzeki