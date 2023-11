Remonty ulic w Łodzi. Odcinek ul. Ogrodowej od ul. Karskiego do Cmentarnej został otwarty dla ruchu

Nie tylko nowa nawierzchnia na ul. Ogrodowej

To część inwestycji drogowej. Zakłada ona remont ul. Ogrodowej na fragmencie od ul. Cmentarnej do ul. Gdańskiej oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół drogi. Remont tego fragmentu ul. Ogrodowej zostanie wykorzystany do przebudowy i modernizacji wodociągów, kanalizacji, sieci gazowej, elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnych, oświetlenia miejskiego na słupach i elewacjach, podświetlenia zieleni. Powstanie także nowy kanał technologiczny do poprowadzenia światłowodów i zostaną zainstalowane punkty monitoringu miejskiego. Założy się nowe zieleńce przy famułach, posadzi drzewa od strony Ogrodów Karskiego oraz na narożniku ul. Cmentarnej i Ogrodowej, a także krzewy, byliny i trawy.