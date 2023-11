Remont zajezdni w Chocianowicach przeciąga się, a pasażerowie jeżdżą w tłoku

Zajezdnia tramwajowa na Chocianowicach jest w proszku, choć trwający tutaj remont pierwotnie miał się zakończyć w październiku 2023 roku. Teraz stało się jasne, że nie zostanie dotrzymany także drugi termin oddania do użytku zajezdni Chocianowice, który wyznaczono wstępnie na koniec roku. Jest nierealne, aby przez niecałe dwa miesiące zakończyć te inwestycję, a to z kolei wpływa na zmniejszona dostępność tramwajów na łódzkich ulicach.

Prace się ślimaczyły, aż wreszcie stanęły

Długa lista prac do wykonania

A tych jest mnóstwo. Zakres modernizacji obejmuje m.in. wymianę torowisk i sieci trakcyjnej, a także przebudowę układu zasilania. Powstanie też nowy układ wewnętrznych dróg. Do tej pory odnowiono ceglaną elewację zabytkowej głównej hali, w której udało się zachować ciekawe detale architektoniczne. Do obiektu dobudowana została nowa część z nowoczesnymi stanowiskami do obsługi technicznej tramwajów a także ich mycia. Wartość robót to ponad 138 milionów złotych.