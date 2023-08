Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli rozpoczęta. W miejskich placówkach są wolne miejsca.

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do łódzkich przedszkoli. Są jeszcze wolne miejsca.

Rozpoczął się nabór uzupełniający do łódzkich przedszkoli miejskich. We wrześniu pójdzie do nich 18 tysięcy dzieci. Nie wszystkie miejsca są zajęte - zatem jeśli rodzice jeszcze tego nie zrobili, a planują posłać swoją pociechę do przedszkola - mogą się zgłaszać.



Ponad 750 miejsc wolnych

Przedszkola mają jeszcze 763 wolne miejsca - zarówno dla osób niezakwalifikowanych w poprzedniej turze rekrutacji, jak i tych, które jeszcze nie brały w niej udziału. Zapisy przez internet, w formie elektronicznej rozpoczęły się i potrwają do 4 sierpnia do godziny 15:00. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie liczby punktów, które mogą zdobyć na przykład po okazaniu aktywnej Karty Łodzianina, świadczącej o tym, że rodzic płaci podatki w Łodzi. Więcej punktów dostaną też te dzieci, które zostały zaszczepione. Rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie swojej pociechy do trzech przedszkoli.

18 sierpnia dowiedzą się, czy ich dziecko zostało zakwalifikowane do wybranej placówki. Później muszą pisemnie potwierdzić rejestrację dziecka. Ostateczne listy przyjętych kandydatów zostaną opublikowane 28 sierpnia.