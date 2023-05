Radomiak - Widzew 3:1. Łodzianie przegrali czternasty raz. To już nawyk?

Już na początku spotkania kibice obejrzeli dwie bramki. Pierwszą zdobyli gospodarze. W szóstej minucie pojedynku próbował silnie strzelał Semedo, ale jego uderzenie zostało zablokowane. Do piłki dopadł Castaneda i silnym, precyzyjnym strzałem pokonał Ravasa.

Kiedy kibice gospodarzy fetowali jeszcze na trybunach prowadzenie swojej drużyny, Widzew wyprowadził szybki atak. Lewą stroną urwał się Terpiłowski i przy dość biernej postawie defensywy Radomiaka i pokonał Kobylaka.

W 26 minucie silnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Pawłowski, ale bramkarz Radomiaka wybił piłkę na rzut rożny. Trzy minuty później, po wrzutce, z dystansu, uderzał Donis, ale piłka poleciała wysoko nad bramką.

W 31 minucie, po stracie piłki przez zawodników Radomiaka, Widzew wyprowadził kontrę. Ruszył z piłką Kun, zagrał do Pawłowskiego, lecz ten strzelił niecelnie. Po chwili Kun obejrzał żółtą kartkę. Oznacza to, że dla widzewiaka jest to koniec sezonu, gdyż nie zagra z Koroną z powodu czwartej kartki na koncie.

Po kilkunastu sekundach zszedł z boiska Pawłowski (kontuzja mięśnia nogi)

w 36 Abramowicz zagrał długą piłkę w kierunku swoich partnerów, ale dobrze interweniował Żyro.

Gospodarze w ostatniej akcji pierwszej części gry wyszli na prowadzenie. Dośrodkowanie z prawej strony przedłużył Sarmiento, piłka spadła pod nogi Abramowicza, a jego sprytnym uderzeniem zaskoczył Ravasa. Po zdobyciu gola zawodnik wykonany znaną scenę z wielu piłkarskich boisk. Zapakował piłkę pod koszulkę, czym poinformował wszystkich, że został ojcem. Ma córeczką"!

W pierwszej połowie Radomiak przeważał, ale to nie dziwi bowiem miał aż 68 procent posiadania piłki, Widzew zaledwie 28 procent.