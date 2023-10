Radomiak ŁKS na żywo. Relacja z meczu Radomiak Radom ŁKS Łódź. Kompromitacja ŁKS zamiast przełamania

Radomiak ŁKS na żywo

Wynik meczu Radomiak ŁKS 3:0

Koniec meczu. To był fatalny występ piłkarzy ŁKS. Co będzie dalej z łódzką drużyną? Kibice mają prawo poważnie się martwić

90+4 min. Mocne, ale niecelne uderzenie Donisa

90+3 min. Nic nie wyszło z zagrania ŁKS z narożnika. Kontruje Radomiak

90+2 min. Piłkę po strzale Juricia broni bramkarz Radomiaka. Róg dla ŁKS

90+1 min. Sędzia doliczył jeszcze pięć minut

90 min. Dankowski strzelił z wolnego dwa metry nad poprzeczką

89 min. Faulowany Pirulo. Wolny dla ŁKS na wprost bramki Radomiaka z odległości 25 metrów

88 min. Aktywny Grzesik - ma powody do zadowolenia były piłkarz ŁKS

86 min. Kaput, Machado schodzą, a za nich Leandro i Snopczyński

85 min. Zmiana w ŁKS: Jurić za Janczukowicza

81 min. Raz, dwa, trzy - mało - skandują kibice Radomiaka.

79 min. Mokrzycki strzelał, piłka otarła się o słupek i wyszła poza boisko

77 min. To jest beznadziejnie słaby występ drużyny ŁKS

75 min. Zmiany w Radomiaku: Rocha i L. Semedo za Henrique i Wolskiego

74 min. ŁKS jest jak znokautowany bokser

70 min. GOL DLA RADOMIAKA. Semedo strzelił głową do siatki po dośrodkowaniu Machado z lewej strony. Piłka wpadła pod poprzeczkę bramki ŁKS. Arndt był bezradny

68 min. Dankowski wpakował piłkę do siatki, ale był na spalonym

68 min. Pirulo był blisko, ale gospodarze wybili piłkę z linii bramkowej

67 min. Zmiana w ŁKS. Fase za Ramireza

62 min. Składna akcja ŁKS, ale nie zakończona strzałem na bramkę Radomiaka

59 min. Dobra sytuacja dla ŁKS, ale obrońcy wybili piłkę zmierzającą do bramki po główce Janczukowicza

57 min. Arndt wybił piłkę zmierzającą pod poprzeczkę bramki ŁKS

55 min. Pirulo nie potrafił nawet dośrodkować. Po nieudanym zagraniu ukrył twarz w dłoniach. Wstyd

54 min. Rzut wolny dla ŁKS

53 min. Janczukowicz próbował strzelać z pola karnego

52 min. Wolski niecelnie strzelał na bramkę ŁKS. Spiker podaje komunikat o znalezionym telefonie komórkowym

51 min. Radomiak kontroluje wydarzenia na boisku

46 min. Arndt łapie piłkę po strzale gospodarzy

46 min. Zmiany w ŁKS Dankowski za Gulena, Louveau za Szeligę

46 min. Początek drugiej połowy.

Koniec pierwszej połowy. Radomiak zasłużenie prowadzi z ŁKS, bo łodzianie grają beznadziejnie słabo

45+2 min. Donis strzelił obok bramki ŁKS

45+2 min. Gospodarze domagali się rzutu karnego, ale sędzia był innego zdania

45 min. Sędzia doliczył 3 minuty

44 min. Pirulo traci piłkę, na szczęście Nacho wybija piłkę na róg

43 min. Gulen zablokował Henrique

41 min. Wolny dla gospodarzy

37 min. GOL DLA RADOMIAKA. Grzesik strzelił z lewej strony, piłka odbiła się od nóg obrońcy ŁKS Flisa i wpadła do siatki ŁKS

35 min. Nie ma czerwonej kartki dla Gulena. VAR sygnalizował, że piłkarz ŁKS nie faulował. Sędzia anulował kartkę i przeprosił piłkarza ŁKS.

33 min. Gulen za faul ukarany żółtą kartką, a był to drugi kartonik i obrońca ŁKS musi opuścić boisko. Sędzia dziwnie zinterpretował tę sytuację. Dlaczego ukarał piłkarza ŁKS? To kompromitacja sędziów

31 min. Zmiana w ŁKS - Pirulo za Tejana, który doznał kontuzji

29 min. Arndt efektownie wybija piłkę na róg. Po dośrodkowaniu piłkę łapie łódzki bramkarz

28 min. Piłkarze ŁKS zepchnięci do głębokiej defensywy

25 min. Kaput strzelił silnie, ale piłka na szczęście minęła słupek bramki

25 min. Arndt świetnie interweniuje w sytuacji sam na sam z Henrique. Próbował jeszcze dobijać Wolski

23 min. Nacho wyjaśnił groźną sytuację pod bramką ŁKS

22 min. Gulen ukarany żółtą kartką

20 min. GOL dla Radomiaka. Po dośrodkowaniu z rogu, Henrique strzelił głową z 11-12 metra i piłka wpadła do siatki ŁKS

20 min. Semedo strzelił mocno, ale Arndt dobrze obronił i wybił piłkę na róg

20 min. Sędzia często prowadzi rozmowy wychowawcze z piłkarzami

18 min. Przepychanki na boisku - Tejan odepchnięty przez Donisa

18 min. Strzał Małachowskiego w środek bramki - niestety, zbyt lekki

17 min. Zablokowany Szeliga, niecelne podanie Nacho

14 min. ŁKS cierpliwie buduje akcję, ale daleko od bramki rywala

10 min. Błąd Arndta, zderzył się z napastnikiem. Piłka toczyła się w kierunku bramki, ale minęła słupek

10 min. Mokrzycki z Małachowskim przerwali akcję Radomiaka

8 min. Kolejny atak ŁKS, zabrakło dokładności

6 min. Strzelał Głowacki, ale niecelnie

4 min. Tejan główkuje - jest róg dla ŁKS. Nic groźnego nie miało miejsca

3 min. To była krótka przerwa - już gramy

2 min. Już kibice Radomiaka dali o sobie znać - odpalili race i stadion został zadymiony

2 min. Pierwsza interwencja Arndta - dobre piąstkowanie

1 min. Pierwszy gwizdek sędziego. Gramy.