Pyszne ciasto ze śliwkami i kruszonką - tradycyjny i prosty przepis. Jak zrobić kruche ciasto ze śliwkami i kruszonką?

Pyszne ciasto ze śliwkami i kruszonką - prosty przepis

Składniki:

Pyszne ciasto ze śliwkami i kruszonką - prosty przepis

Sposób przygotowania:

Ciasto:

Margarynę ucieramy z cukrem, aż do jego rozpuszczenia. W trakcie ucierania masy dodajemy po jednym żółtku oddzielonym od białka. Następnie należy dodać mąkę przesianą z proszkiem i śmietanę – dokładnie ucieramy. Gdy masa będzie gotowa, a wszystkie składniki dobrze się połączą, należy dokładnie ubić wcześniej oddzielone białka na pianę i dodać do powstałej masy delikatnie mieszając. Ciasto przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia, a następnie wykładamy na nim połówki śliwek skórkami do dołu. Na wierzch ciasta rozcieramy wcześniej przygotowaną kruszonkę. Ciasto należy piec w nagrzanym do 180 stopni C piekarniku około 45 minut.

Kruszonka:

Mąkę, cukier puder i zimne masło ugniatamy, a następnie rozdrabniamy na małe okruszki. Jeśli kruszonka będzie zbyt klejąca można podsypać ją niewielką ilością mąki. Kruszonka powinna rozcierać się w palcach na małe kawałeczki.

Smacznego!