Pupil cenny jak złoto - za usługi weterynaryjne płacimy coraz więcej, rekordziści biorą kredyt na leczenie

Zwierzę, tak jak i człowiek może zachorować. Niestety opieka weterynaryjna i leczenie pupila to duży wydatek. Na dodatek rosnący z wiekiem pupila, bo im pies lub kot starszy, tym więcej wymaga uwagi specjalisty. A przy przewlekłych schorzeniach dochodzą również ceny leków, specjalistycznej karmy itp. Nie da się tego uniknąć, dlatego warto bardzo dobrze przemyśleć decyzję o posiadaniu zwierzęcia. Jakiegokolwiek, bo każde od czasu do czasu wymaga konsultacji u weterynarza, a ta kosztuje nawet jeśli nasz pupil to chomik, czy myszka.

W przypadku psa jedynym obowiązkiem opiekuna jest szczepienie przeciwko wściekliźnie. Pierwszą dawkę należy podać pupilowi, gdy ten skończy trzy miesiące. Jest to wydatek 50-100 zł. Zależy od weterynarza. Choć cena takiego szczepienia jest zwykle urzędowa i wszędzie powinna kosztować tyle samo, gabinety weterynaryjne to prywatne placówki zdrowia dla zwierząt i opierają się na rachunku ekonomicznym. Pacjenci muszą po prostu utrzymać placówkę i pracujących w niej ludzi. Tak więc pensje personelu, ogrzewanie, śmieci, energia elektryczna, koszt wyposażenia gabinetu są opłacane z tego, co w kasie zostawią pacjenci. Niestety zwierzęca służba zdrowia nie jest w żaden sposób refundowana, nie istnieje też system ubezpieczeń, który pokryłby koszty leczenia. Są ubezpieczenia dla zwierząt, ale nie są powszechne, a do tego są dość drogie w obsłudze.