Przepis na chrusty. PRZEPIS Jak zrobić chrusty z proszkiem do pieczenia. Jak zrobić chrupiące, pyszne chrusty?

Chrusty przepis. Jak zrobić chrusty?

Przepis na pyszne chrusty na tłusty czwartek

Chrusty przepis. Jak zrobić chrusty?

Przepis na pyszne chrusty na tłusty czwartek

Składniki do smażenia chrustów:

Chrusty przepis. Jak zrobić chrusty?

Żółtka, spirytus i śmietanę połączyć z mąką i solą, dokładnie wymieszać i zagnieść do uzyskania jednolitej masy. Następnie ciasto wyrzucić na blat lub stolnicę i uderzając wałkiem kuchennym zbijać do uzyskania jednolitej konsystencji. Dzięki temu ciasto na faworki będzie kruche i chrupiące oraz z bąbelkami.

Chrusty przepis. Jak zrobić chrusty?

Przepis na pyszne chrusty na tłusty czwartek

Po uderzaniu ciasto na chrusty (faworki) należy rozwałkować cieniutko na blacie lub stolnicy. Podczas tej czynności trzeba lekko mąką posypywać blat lub stolnicę. Ważne jest, aby ciasto i blat posypywać, jak najmniejszą ilością mąki. Kolejny krok to porcjowanie. Ciasto na chrusty należy pokroić najpierw na paski grubości ok. 5 cm, kolejno na prostokąty lub równoległoboki (o długości ok. 8 cm). Środek prostokąta nacinamy i przez nacięcie przeciągnąć jeden koniec.