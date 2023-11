Przebudowa dworca kolejowego w Gałkówku Małym. Ruszyły prace we wnętrzu historycznego budynku

Renowacja ceglanej elewacji, nowe, odtworzone okna

Powrót do historycznego wyglądu nie wyklucza nowoczesności i komfortu obsługi pasażerów. Wnętrze budynku będzie zaaranżowane współcześnie. Posadzka zostanie ułożona z szarych i czarnych płytek gresowych. Na ścianach z wyjątkiem miejsc przy wejściu do toalet, które będą czarne, zostaną położone jasnoszare okładziny. Sufity w holu zostaną wykonane z lameli, czyli drewnianych listew, a między nimi zamontuje się minimalistycznie, liniowe i energooszczędne oprawy LED. W poczekalni staną metalowe ławki z drewnianym detalem. Tutaj zawisną także gabloty z rozkładami jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów.

Dworzec stanie się przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Wzdłuż elewacji wschodniej dobuduje się rampę, która ułatwi dostęp do budynku i peronu. Ułoży się także ścieżki prowadzące, umieści oznaczenia w alfabecie Braille’a i mapy dotykowe dworca. Toalety zostaną odpowiednio przystosowane.