Prestiżowe wyróżnienie dla Politechniki Łódzkiej. Gala Diamentów Forbesa 2024

XVI edycja Diamentów Forbsa - gala regionalna

Politechnika Łódzka na wysokim 13. miejscu

21 maja br. w Łodzi odbyła się gala regionalna XVI edycji Diamentów Forbesa 2024 przyznawanych najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce. Politechnika Łódzka znalazła się na 13. miejscu w regionie łódzkim, wśród firm z dochodami powyżej 250 milionów złotych.

Rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik otrzymał pamiątkowy dyplom, a także został zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym odbywającym się w czasie regionalnej gali. Do debaty o przyszłości polskiego biznesu zasiedli przedsiębiorcy i eksperci.

Politechnika Łódzka, choć nie jest przedsiębiorstwem sensu stricto, ma - zdaniem analityków opracowujących ranking Diamenty Forbesa - dużą wartość rynkową.

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik mówi:

- "Diamenty Forbesa" to potwierdzenie sukcesu i wzrostu gospodarczego , to dowód innowacyjności, a także inspiracja do dalszego rozwoju i współpracy z partnerami. Zgodnie z nazwą rankingu, jest to wyróżnienie bardzo cenne, bowiem buduje prestiż i wiarygodność. "Diamenty Forbesa" otwierają drzwi do współpracy z innymi wyróżnionymi przedsiębiorstwami. To szansa na nawiązanie relacji biznesowych i wymianę doświadczeń, co jest kluczowe w naukowej i edukacyjnej działalności uczelni.