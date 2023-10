Prace w ogrodzie na początku października. Kalendarium ogrodnika na październik

[a]https://expressilustrowany.pl/prace-w-ogrodzie-na-poczatku-pazdziernika-kalendarium-ogrodnika-na-pazdziernik/ar/c8-17943925;Kalendarium ogrodnika. Prace w ogrodzie na początku października

W ogrodzie pracy jest zawsze dużo, a przy kapryśnej jesiennej aurze warto dobrze wszystko zaplanować. Większość ogrodników zauważyła już, że niektóre jednoroczne byliny zaczęły zamierać. Opadły łodygi orlików, schną kępy słoneczniczków, opadają liście funki, na rabatach robi się pusto.

Jakie trzeba prace wykonać w ogrodzie przed zimą?

Przed nami sadzenie cebulek wiosennych kwiatów i wykopywanie letnich bylin, które nie przezimują. Nadal pięknie kwitną dalie, kanny, ale są one wyjątkowo wrażliwe na chłód. Warto więc wykopać je nim przyjdą przymrozki, bo one i tak nie przezimują w gruncie. Kiedy wykopiemy bulwy z ziemi warto je dobrze oczyścić i zapakować w pudełko wypełnione trocinami.

Tak zabezpieczone bulwy warto schować w suchym miejscy, w którym temperatura będzie wynosiła ok. 10 stopni. Do przechowywania doskonale nadają się także papierowe platonki po jajkach, które wystarczy wstawić do pudełka tekturowego ułożyć na nich bulwy, przykryć papierem i schować w chłodne, ciemne miejsce.