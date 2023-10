Praca w Łodzi. Kogo do pracy poszukują firmy i przedsiębiorstwa? Kto ma największe szanse na zatrudnienie? SPRAWDŹ

Praca w Łodzi. Potrzebny robotnik i wysokiej klasy specjalista

Pieniądze to nie wszystko. Czego jeszcze oczekują osoby poszukujące pracy lub chcący ją zmienić?

Badania ICAN Institute wskazują, że oczekiwania pracowników zmieniają się wraz z ewoluującymi trendami społecznymi, kulturowymi i technologicznymi. Aż 94 procent przedstawicieli działów HR i pracodawców jest zdania, że poza wynagrodzeniem benefity pozapłacowe zwiększają skłonność kadr do związania się z firmą. Najbardziej pożądanym benefitem stało się dofinansowanie do wypoczynku (58 procent osób wskazało taką odpowiedź). Zatrudnieni coraz częściej dążą do work-life-balance, czyli dbania o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. 56 procent pracowników oczekuje prywatnej opieki medycznej, wielu życzy sobie kart rabatowych lub bonów. 47 proc. zatrudnionych chce, by pracodawcy wręczali im nagrody z okazji urodzin i jubileuszów, 41 proc. chce zwrotu kosztów dojazdu do pracy, a 30 procent wyjazdów integracyjnych. 18 procent badanych ceni sobie dostęp do konsultacji psychologicznych w ramach benefitów, a co 10 - platformy e-learningowej.