Praca w Łodzi i regionie. Potrzebni nauczyciele do przedszkoli i szkół. Gdzie?

Praca w Łodzi i w regionie w szkołach i przedszkolach

- Otworzyliśmy 7 klas pierwszych, do których uczęszcza 180 osób – mówi. - Brakuje nam kadry zarówno do przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących. Trudno ocenić, ilu nam brakuje, bo większość nauczycieli – 90 procent – pracuje na ponad półtora etatu. Więc gdyby założyć, że jeden nauczyciel pracuje na jeden etat, to brakowałoby nam nawet kilkunastu osób, aby zapewnić proces kształcenia. Udało nam się ostatnio szczęśliwie zatrudnić nauczyciela wychowania fizycznego.

Szkoła chętnie przyjęłaby fryzjerów, ogrodników, optyków, ale też biologa. W tej chwili niektórzy pracujący tu nauczyciele mają w planie nawet po 38 godzin lekcyjnych w tygodniu. Tak samo było już w ubiegłym roku. Dotyczy to wielu szkół zawodowych i liceów, do których zostały przyjęte dwa roczniki uczniów. Jest to efekt reformy, według której do pierwszej klasy poszły jednocześnie dzieci 7-letnie i 6-letnie (po pół rocznika przez kolejne dwa lata).