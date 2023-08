Dyrektorzy szkół szukają nauczycieli na nowy rok. Są oferty dla psychologów, nauczycieli zawodów i przedmiotów ogólnokształcących FOTO FILM

Na dwa tygodnie przed początkiem roku szkolnego dyrektorzy poszukują nauczycieli. W województwie łódzkim brakuje głównie psychologów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Na stronie internetowej kuratorium oświaty w Łodzi znajdują się oferty pracy dla nauczycieli prawie wszystkich przedmiotów od wychowania przedszkolnego po filologów i informatyków.

Psycholog poszukiwany

Z danych kuratorium oświaty w Łodzi wynika, że najbardziej brakuje psychologów.

- Rząd wprowadził obowiązek zatrudnienia psychologów w szkołach, ale na rynku pracy wciąż jest ich jeszcze za mało – zwraca uwagę Waldemar Flajszer, kurator oświaty w Łodzi. - Można – o czym dyrektorzy wiedzą – przyjąć osobę, która jeszcze studiów nie ukończyła, ale już chce podjąć pracę w szkole. Wtedy za zgodą kuratora oświaty taka osoba może zostać zatrudniona.

Nauczyciele potrzebni w szkołach średnich

Najwięcej ofert w tym roku jest dla nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych. Wynika to z faktu, że do klas pierwszych trafiło kolejne półtora rocznika uczniów.

- Otwieramy 8 klas pierwszych i dlatego potrzebujemy więcej nauczycieli – mówi Agnieszka Katarzyna Gębora, dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. - Udało mi się już zatrudnić 9 nowych nauczycieli, m.in. języka polskiego, języka angielskiego, biologii, historii. Ale nadal nie mogę przygotować pełnej organizacji pracy, co mam do obsadzenia pełen etat matematyka oraz prawie dwa etaty dla informatyka dla klas matematyczno-informatycznych pod patronatem Politechniki Łódzkiej.