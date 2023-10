Powstaną nowe miejsca parkingowe przy ul. Milionowej oraz obok Szkoły Muzycznej

Przywrócą zlikwidowane przejście dla pieszych

W ramach inwestycji powstaną nowe miejsca postojowe po północnej stronie ul. Milionowej na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sosnowej. Ponadto zostaną wyznaczone bezpieczne przejścia dla pieszych do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, odtworzone zostanie również istniejące kiedyś, a później zlikwidowane przejście dla pieszych pozwalające dojść bezpośrednio do Parku im. W. Reymonta. Ulica Milionowa na tym odcinku zyska też nowy chodnik.