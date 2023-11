Poważna awantura w sieci z udziałem Blanki Lipińskiej. Matki ruszyły do akcji ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA

Autorka powieści erotycznych z cyklu „365 dni”, opowiadających historię Massimo i Laury, nie szczędziła słów krytyki wobec kobiet-matek wyładowujących swoje emocje na innych.

BLANKA LIPIŃSKA ZNÓW ZASKAKUJE. W BARDZO KRÓTKIM CZASIE SCHUDŁA 35 KILOGRAMÓW! ZDJĘCIA - KLIKNIJ TUTAJ

- Uważam, że matki nie powinny frustracji swojej wyładowywać społecznie na przykład w kolejkach do kas i mieć pretensje do całego świata, że one mają dziecko - powiedziała. - Nie musisz swojego złego humoru wyładowywać na mnie ani na nikim innym. - Ja rozumiem (...), że jest wam ciężko, ja wszystko rozumiem. Nie jestem matką i jakby wydaje mi się, że same zdecydowałyście się na to, żeby mieć to dziecko.