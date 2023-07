Półkolonie miejskie dla uczniów - jest jeszcze dużo wolnych miejsc. Zobacz gdzie i ile kosztują

Wśród 72 szkół, które zorganizowały półkolonie, jest Szkoła Podstawowa nr 70 przy ul. Rewolucji 1905r. Wakacje tu przygotowano na łącznie ponad 500 miejsc, rozłożonych na sześć tygodniowych turnusów.

– To już nasze dziesiąte półkolonie, i też są rekordowe - mówi Bogumiła Cichacz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70. - Oferujemy mnóstwo ciekawych zajęć - zabawy, podchody, gry terenowe i warsztaty artystyczne, dzieci regularnie jeżdżą na wycieczki – na przykład do Palmiarni czy Arturówka, zabieramy je też do kina i teatru.

Lista organizatorów półkolonii oraz informacje o sposobie zapisania dziecka znajdują się na stronie lodz.pl/lato. Warto zadzwonić do wybranej placówki i zapytać, czy są w niej miejsca na wybranym turnusie.