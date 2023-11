Politechnika Łódzka podsumowała pięcioletni projekt informatyczny dla najzdolniejszych młodych informatyków

Centrum Mistrzostwa Informatycznego - projekt dla utalentowanych młodych informatyków dobiega końca

Politechnika Łódzka podsumowała projekt, związany z działaniem na rzecz młodzieży utalentowanej informatycznie oraz kadry, która tę młodzież kształci.

W piątek, 24 listopada odbyła się konferencja zamykającą projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI). Trwał on aż 5 lat i objął 40 tysięcy uczniów oraz 1,5 tysiąca nauczycieli z całej Polski.

Do Łodzi na podsumowanie efektów zjechało ponad 200 osób, które reprezentowały grantobiorców. Po wystąpieniach oficjalnych, odbył się panel dyskusyjny poświęcony sztucznej inteligencji w edukacji. W drugim panelu osoby, które skorzystały z grantów dzieliły się swoim doświadczeniem.

CMI to ogólnopolski projekt grantowy, mający na celu podniesienie kompetencji osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne z informatyki, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. ​ Jego realizacja rozpoczęła się w grudniu 2018 roku i trwa do końca grudnia 2023 roku. Budżet do wykorzystania to 50,1 mln złotych.