Policjanci z Andrespola wykryli nielegalną plantację konopi indyjskich! Konopie indyjskie rosły na polu kukurydzy niedaleko autostrady A1!

Znajdowała się niedaleko autostrady A1. Funkcjonariusze wycięli dwadzieścia dwie rośliny o wysokości od 0,5 do 1,2 metra. Oceniono, że z takiej liczby krzaków można by uzyskać prawie pół kilograma marihuany. Za prowadzenie nielegalnej uprawy konopi grozi kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.Trwa śledztwo mające wyjaśnić, kto założył plantację. To już druga nielegalna uprawa konopi, którą policja wykryła w ostatnim czasie. Wcześniej zlikwidowała plantację na dwóch poletkach w lesie w pobliżu Tuszyna. Rosły tam 152 krzaki o wysokości od 2 do 3 metrów.