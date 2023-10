Pola Wiśniewska nie może spać w nocy. Co się wydarzyło?

Michał ceni jej zaangażowanie i poświęcenie. - Ja mogę ją wesprzeć swoim widokiem i przytulać ją do serca. To jest szóste dziecko Poli, w związku z tym na pewno nie jest łatwo. Jestem z niej dumny, bo ona jest niezwykle dzielna. Poświęca cały czas naszemu synkowi, odwozi dzieci do szkoły rano, więc to jest naprawdę mega poświęcenie.