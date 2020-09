Poinformowała na Instagramie. Małgorzata Kożuchowska świętowała rocznicę

Rocznica

Z okazji rocznicy zamieściła na Instagramie zdjęcia z sesji ślubnej. Co ważne, aktorka zaprezentowała niepublikowane wcześniej fotki.

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski poznali się w czasie lotu do Rzymu. Dwa lata później na Placu Świętego Piotra dziennikarz poprosił aktorkę o rękę. 30 sierpnia 2008 roku w kościele Świętego Krzyża w Warszawie powiedzieli sobie sakramentalne „tak”, a sześć lat później powitali na świecie syna.

„Dwanaście lat temu wyszłam za mąż za Bartka! Mój mąż to moja miłość, moje wsparcie, moja busola i mój port! Dziękuję, że jesteś ze mną! Zawsze! - napisała

Wymiana zdań

Nie wszystkim jednak spodobało się, że Małgorzata Kożuchowska publicznie wspomina swój ślub. "Po co do niego piszesz ! Nie lepiej powiedzieć , wyszeptać..... to takie intymne przecież" - zwraca uwagę jeden z użytkowników. "Niech każdy robi to, co mu w sercu gra" - odpowiada aktorka.