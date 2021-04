Pogoda w Łodzi w poniedziałek, 26 kwietnia. Wiosna nadal się nie rozpędza

W poniedziałek w Łodzi i regionie: zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 9 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

W kolejnych dniach - trochę cieplej. W czwartek temperatura ma wzrosnąć nawet do 14 st. C, ale tendencja wzrostowa załamie się na pierwszomajowy weekend, kiedy to ma być 11-13 st. C. Na grillowanie - trohę chłodno.

W kraju: zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie kraju także deszczu ze śniegiem, śniegu i krupy śnieżnej. Na północnym wschodzie możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna 6 st. C na północy Mazur i na Podkarpaciu, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej; na wschodnim wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat od 4 do 5 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Na Suwalszczyźnie porywy wiatru do 65 km/h, a na Śnieżce do 55 km/h.