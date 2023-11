Po meczu Lech - Widzew. Oceniamy widzewiaków. Kto wypadł najlepiej, a kto najgorzej? ZDJĘCIA Bartosz Kukuć

Piłkarze Widzewa pokonali w Poznaniu Lecha 3:1. Łodzianie bardzo długo prowadzili, ale po tym, jak rywale doprowadzili do wyrównania, wydawało się, że jednak nie zdobędą kompletu punktów. Ale potrafili trafić do siatki. Nie raz, ale dwa razy! Oto nasze oceny widzewiaków. W skali skali od 0 - występ beznadziejny do 5 - występ znakomity. CZYTAJ DALEJ NA KOLEJNYCH ZDJĘCIACH