Plotą wianki, układają bukiety - tak powstają dożynkowe dekoracje w Zespole Ludowym Niesięcin GALERIA ZDJĘĆ

Plotą wieńce, wianki i robią bukiety na niedzielne dożynki

Plotą wianki i układają bukiety, przy tym śpiewają i rozmawiają – panie z Ludowego Zespołu Niesięcin spotykały się przez ostatnie dwa tygodnie, by wspólnie przygotować tradycyjne dożynkowe dekoracje i dary. Pójdą z nimi na uroczystą mszę dożynkową do kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Łódzkim w najbliższą niedzielę, 10 września. Msza święta odpustowa rozpocznie się o godzinie 11.30.

OGLĄDAJ GALERIĘ ZDJĘĆ

- Największy wieniec dożynkowy jest już gotowy – mówi Elżbieta Dzika, kierowniczka Ludowego Zespołu Niesięcin. - Ma około półtora metra wysokości. Ten wieniec został wypleciony na metalowym stelażu i przez swoją wielkość jest najbardziej okazały i efektowny. On oraz wszystkie inne mniejsze wianki i bukiety są symbolem naszej wdzięczności za tegoroczne żniwa i zbiory z pól, ogrodów i sadów.

Tradycyjnie najpierw panie właśnie z pól i łąk zbierały zboża – żyto, pszenicę, kwiaty, trawy i wszystko to gromadziły, segregowały, by potem wykonać dożynkowe dekoracje. Wszystko to, aby podtrzymać ludowe zwyczaje i kultywować je wśród młodego pokolenia.

- Wianki i wiązanki zostaną ofiarowane i poświęcone podczas mszy, a potem wręczone gościom – dodaje Elżbieta Dzika.