Gmina Tuszyn. Gminno-Parafialne Dożynki odbędą się w Jutroszewie w niedzielę 3 września

Obchody rozpoczną się mszą polową i ceremoniałem dożynkowym

Dożynki w gminie Tuszyn. A potem występy, konkursy, zabawa do nocy

Na placu rozstawią się stoiska kół gospodyń wiejskich, kół łowieckich i rejonowego koła pszczelarzy działających w gminie, a to oznacza możliwość skosztowania lokalnych specjałów. Na święcie plonów nie może zabraknąć konkursu wieńców i koszy dożynkowych, a zaplanowano także konkursy dla kół gospodyń i sołectw. Będą też bezpłatne atrakcje dla dzieci.

W części artystycznej imprezy przewidziano występy artystyczne ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Reymont", utworzonego w tym roku w Miejskim Centrum Kultury. Należą do niego najmłodsi tuszynianie.

Wystąpi zespół disco polo "Fortex". Zespół Kół Gospodyń Wiejskich z Kruszowa zaprezentuje ludowe przyśpiewki, zagra też Orkiestra Dęta z Tuszyna. Obchody zakończy wspólna zabawa taneczna, która potrwa do godz. 21.