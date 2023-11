Plaga pijanych kierowców w Łodzi i w regionie. Piją, prowadzą i... zabijają. Czy kary nie są zbyt łagodne?

Kary za nietrzeźwość

Dozwolona ilość alkoholu w organizmie, z którą można usiąść za kierownicą, to do 0,2 promila. Osoby, które przekroczą ten próg (do 0,5 promila) popełniają wykroczenie- tracą prawo jazdy na co najmniej 6 miesięcy (decyduje o tym sąd) i płacą 5 tys. zł. grzywny. Gdy w takim stanie spowodują wypadek, kara finansowa wynosi 10 tys. zł. Kierowca ze stężeniem alkoholu w organizmie większym niż 0,5 promila to przestępca. Czeka go grzywna, do dwóch lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do dziesięciu lat. Alkoholowi recydywiści obciążeni są karą grzywny w wysokości 10 tys. zł.