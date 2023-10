Piotr Stokowiec trenerem piłkarskiej drużyny ŁKS

ZOBACZ ZDJĘCIA

Piłkarze ŁKS , po jedenastu kolejkach sezonu, są czerwoną latarnią rozgrywek. Bilans drużyny z al. Unii jest fatalny, bowiem zespół przegrał aż osiem spotkań, tylko dwa razy wygrał i raz zremisował. Żenujący jest również bilans bramkowy dwukrotnych mistrzów Polski. ŁKS zdobył tylko sześć goli, co jest najgorszym wynikiem w krajowej elicie. Jeśli natomiast chodzi o stracone gole, to także łodzianie są w „czołówce”. Ełkaesiacy dali sobie strzelić 19 bramek, a gorsi są jedynie inni beniaminkowie tego sezonu - Puszcza Niepołomice - 22 i Ruch Chorzów - 20.

W tym momencie łodzianie tracą trzy punkty do bezpiecznej lokaty w tabeli.

Działacze ŁKS postawili na 51-letniego Piotra Stokowca. To były szkoleniowiec Wigier Suwałki, Polonii Warszawa, Jagiellonii Białystok, Zagłębia Lubin i Lechii Gdańsk (w sezonie 2018/19 doprowadził drużynę do 3. miejsca w ekstraklasie, co jest powtórzeniem najlepszego wyniki w historii klubu z 1956 roku. W 2019 roku Lechia pod jego wodzą zdobyła Puchar Polski oraz Superpuchar Polski). Z „Miedziowymi” miał dwie przygody, druga między grudniem 2021 a listopadem 2022 roku.